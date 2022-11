जम्मू : कठुआ जिल्ह्यात बुधवारी दोन बसमध्ये झालेल्या अपघातात तीन जण ठार तर सोळाजण जखमी झाले ( Accident Between Two Buses ) आहेत. बुधवारी दुपारी 4.30 च्या सुमारास नानक चक परिसराजवळ एका मिनीबसने मागून दुसर्‍याला धडक दिली, यात तीन जण जागीच ठार झाले आणि अन्य सोळा जण जखमी झाले, ( 3 People Killed 16 Injured In Accident Between Two Buses ) त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दोन बस - JK02AP-5095 आणि UP14FT-3267 - कठुआच्या दिशेने त्याच दिशेने जात होत्या त्यावेळी हा अपघात घडला .

एसएसपी सांबा डॉ. अभिषेक महाजन यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी तीन जणांच्या मृत्यू झाल्याचे सांगितले आणि सात जखमींना विशेष उपचारांसाठी जीएमसी जम्मू येथे हलवण्यात आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केल्याचे त्यांनी सांगितले.