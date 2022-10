भोपाळ : इंदूरच्या राजेंद्र नगर पोलीस स्टेशन परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. शाळा बंक करून सिहोरहून इंदूरला आलेल्या तीन अल्पवयीन मुलींनी एकत्र विष पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. या घटनेत (three minor girls ate poison together in indore) दोन अल्पवयीन मुलींचा मृत्यू झाला आहे, तर एकाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे तिन्ही मुलींच्या आत्महत्येमागील (Indore suicide case) कारण वेगळे आहे.

पोलिसांनी तिसऱ्या तरुणीच्या जबानीवरून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू (Girls of went to Indore after bunking school ) केला आहे. त्याचवेळी, शनिवारी मुख्यमंत्री शिवराज इंदूर दौऱ्यावर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वीच भेटीपूर्वीच शहरातील तीन तरुणींनी विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

बसने इंदूरला पोहोचल्या इंदूरच्या प्रादेशिक उद्यानात कौटुंबिक वादातून तीन तरुणींनी विष पिल्याची खळबळजनक घटना समोर आली आहे. दुसरीकडे या प्रकरणाची माहिती मिळताच राजेंद्र नगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाची पाहणी केल्यानंतर पोलिसांचे पथक विद्यार्थिनींचे जबाब घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले. जिथे एक मुलगी निवेदन देण्याच्या स्थितीत होती. दोघांची प्रकृती चिंताजनक असताना दोन मुलींचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. वास्तविक, मूळच्या सिहोर आणि आष्टा परिसरात वेगवेगळ्या भागात राहणाऱ्या तीन मुली एका नामांकित शाळेत एकत्र शिकत होत्या. शाळेत जाऊ असे सांगून हे सर्वजण आपापल्या घरातून निघाले आणि बसने इंदूरला पोहोचल्या होत्या.

आत्महत्येचे कारण धक्कादायक काही वेळ हिंडल्यानंतर तिघींनीही विष पिले. यानंतर दोन विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडली होती, तर एका तरुणीची प्रकृती ठीक आहे. तिघांनीही विषारी घेतल्याची माहिती तिने दिली. ही माहिती मिळताच डॉक्टरही हैराण झाले. एका तरुणीने कौटुंबिक वादातून विष प्राशन केल्याचे, दुसऱ्याने तिच्या मैत्रिणीवर नाराज होऊन तिसर्‍याने आपल्या दोन्ही मैत्रिणींना विषारी द्रव्य सेवन केल्याचे पाहून विष प्राशन केल्याचे एका तरुणाने सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच राजेंद्र नगर पोलीस स्टेशन या प्रकरणाच्या तपासात गुंतले. मुली आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जबाबाच्या आधारे पोलीस तपास करत आहे. राजेंद्र नगर पोलिस स्टेशनचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त जयवीर भदौरिया यांनी सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.