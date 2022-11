उत्तराखंड : उत्तराखंडमधील दोन तरुणांना आफ्रिकन देश गिनीच्या नौदलाच्या जवानांनी ताब्यात घेतले ( Indians in custody of African country Guinea) आहे. हल्दवानी येथील सौरभ स्वार यांनी सांगितले की, तो मुंबईतील एका कंपनीच्या जहाजात काम करतो. याशिवाय डेहराडूनचे रहिवासी तनुज मेहता आणि भारतातील विविध राज्यांतील १४ भारतीयांसह २६ जण या जहाजावर आहेत. हे लोक कच्चे तेल घेण्यासाठी आफ्रिकन देशांमध्ये गेले होते. गिनीच्या नौदलाने 14 ऑगस्टपासून या लोकांना ताब्यात घेतले ( Indians in custody since fortheenth August ) आहे. सौरभ स्वार यांनी कंपनी आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्याकडे पीएमओ कार्यालयाला ट्विटकरून त्यांची सुटका करण्यासाठी मदत मागितली आहे.

14 ऑगस्टपासून ताब्यात : ताब्यात घेतलेला सौरभ स्वार याने ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, तो एमटी हिरूट ईडन नावाच्या कंपनीच्या जहाजात काम करतो. कंपनीचे जहाज सर्व देशांमध्ये जाते. क्रूड ऑइल भरण्यासाठी त्यांचे जहाज 8 ऑगस्ट रोजी नायजेरियातील एकेपीओ टर्मिनलवर पोहोचले. जहाजावर 26 क्रू मेंबर्स होते.

हे आहे संपूर्ण प्रकरण : जेव्हा त्याचे जहाज तेल भरण्यासाठी टर्मिनलच्या बाहेर आले तेव्हा नायजेरियाने तेल चोरीचा आरोप केला आणि गिनीच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करताच, नायजेरियाच्या आदेशानुसार गिनी नौदलाने जहाज थांबवले. जहाजातील सर्व लोकांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात आली. तुम्ही नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. ज्यावर त्याच्या कंपनीने दंडही भरला आहे. नौदलाने जहाज ताब्यात ठेवले आहे. त्याची तीन ते चार वेळा चौकशीही झाली आहे. जर तो येथून निघून गेला तर पुढे नायजेरियन नौदलाचे कर्मचारी तैनात आहेत जे त्याला पुढे जाण्यापासून रोखू शकतात.

भारतीयांची ट्विट करून मदतीची मागणी : सौरभने सांगितले की, संपूर्ण प्रकरणाची माहिती भारत सरकारसह पीएमओ कार्यालयाला ट्विट करून कळवण्यात आली ( CM Dhami help Request ) आहे. सुमारे 3 महिने कोठडीत ठेवल्याने त्रासलेल्या सौरभने कुटुंबीयांना याची माहिती दिली. त्यांची पत्नी शोभा स्वार यांनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांना पत्र लिहून पती आणि इतर भारतीयांच्या सुटकेची मागणी केली आहे.

ताब्यात घेतलेल्यांची शोकांतिका : गिनीमध्ये ताब्यात घेतलेल्या लोकांनी जहाजातूनच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये हे लोक मदतीची याचना करत आहेत. डेहराडूनचे रहिवासी कॅप्टन तनुज मेहता यांनी सांगितले की, त्यांना पूर्वी मलेरिया झाला होता आणि आता टायफॉइडने त्रस्त आहे. इतर ताब्यात घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही अशीच स्थिती आहे.

कर्मचाऱ्यांना याची भीती : गिनीतील जहाजावर ताब्यात घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना गिनीतून सुटल्यानंतर नायजेरियन नौदल त्यांना ताब्यात घेऊ शकते, अशी भीती वाटते. अशा परिस्थितीत त्यांची सुटका लांबणीवर पडू शकते. म्हणूनच त्यांनी भारत सरकार आणि त्यांच्या राज्यांच्या सरकारांना लवकरात लवकर मदत करण्याची विनंती केली आहे.

जहाजावर अडकलेल्या लोकांचा तपशील : उत्तराखंड 2, केरळ 3, यूपी 1, महाराष्ट्र 4, तामिळनाडू 3, आंध्र प्रदेश 1, राजस्थान 1 असे आहेत. 10 नागरिक इतर देशांचे आहेत. बंगाल 1, श्रीलंका 8, फिलीपिन्स 1 असे आहेत.