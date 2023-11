Follow Us

പത്തനംതിട്ട : തിരുവല്ല വെണ്ണിക്കുളത്ത് ആന്‍റോ ആന്‍റണിയുടെ എംപി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമിച്ച വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ് തകർത്തു. വെണ്ണിക്കുളം ജംഗ്ഷനില്‍ നിര്‍മിച്ച വെയ്റ്റിങ് ഷെഡിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്‌ചയാണ് നടന്നത് (Waiting Shed Built With MP Funds Was Demolished In Pathanamthitta). ഉദ്ഘാടന ദിവസം രാത്രിയില്‍ തന്നെ വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ് തകർത്തിരുന്നു. സിപിഎം ലോക്കല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നിര്‍മിച്ച വെയിറ്റിങ് ഷെഡിന് സമീപമാണ് എംപിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വെയിറ്റിങ് ഷെഡ് നിർമിച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തിന് പിന്നില്‍ സിപിഎം ആണെന്ന് ആന്‍റോ ആന്‍റണി എംപി ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ വെയ്റ്റിങ് ഷെഡ് തകര്‍ക്കപ്പെട്ടതില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധമില്ലെന്ന് സിപിഎം ഏരിയ നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. ആന്‍റോ ആന്‍റണി എംപി, ഡിസിസി പ്രസിഡന്‍റ്‌ സതീഷ് കൊച്ചു പറമ്പിൽ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ സ്ഥലത്തെത്തി. പൊലീസും വിരലടയാള വിദഗ്‌ധരും പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പൊലീസിന്‍റെ അന്വേഷണം തൃപ്‌തികരമല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏജൻസികളെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിക്കുമെന്നും ആന്‍റോ ആന്‍റണി എംപി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

