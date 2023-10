എറണാകുളം:കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് രണ്ട് ഡോക്‌ടർമാർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം (Two Doctors Die After Car Plunges Into River). കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്രാഫ്റ്റ് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. അജ്‌മൽ, ഡോ. അദ്വൈത് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് (Two died in car accident). ഞായറാഴ്‌ച പുലര്‍ച്ചെ 12.30ഓടെയാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ എറണാകുളം ഗോത്തുരുത്ത് ഭാഗത്ത് പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ച് പേരിൽ മുന്നുപേരെ നാട്ടുകാർ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്‍റെ (google map) സഹായത്തോടെ സഞ്ചരിച്ച ഇവർക്ക് വഴി തെറ്റുകയായിരുന്നു. പറവൂരിൽ നിന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പവഴിയായിരുന്നു ഇവർ തെരെഞ്ഞെടുത്തത്. ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്‌ത് പരിചയമില്ലാത്ത ഇവർ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായി പുഴവക്കിലെത്തി കാർ മറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവരും നാട്ടുകാരും നൽകുന്ന വിവരം. സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിന് എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് വഴിതെറ്റി ഇവർ എത്തിയത്. ഇതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. പറവൂരിൽ സുഹൃത്തിന്‍റെ വീട്ടിൽ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഡോക്‌ടർമാർ അടങ്ങുന്ന സംഘം. അപകടം നടന്നയുടൻ നാട്ടുകാർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് മൂന്നുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത്.