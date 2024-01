Follow Us

തിരുവനന്തപുരം : കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍റെ മുഖ മാസികയായ 'കർഷക തൊഴിലാളി' മാസികയുടെ പ്രഥമ കേരള പുരസ്‌കാരം ജനുവരി 5ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് നൽകും (VS Achuthanandhan gets pradhama kerala award of KSKTU magazine). ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഉണ്ണി കാനായി തയ്യാറാക്കിയ ഫലകവും പ്രശസ്‌തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്‌കാരം. സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്‌കാരിക, കല-സാഹിത്യ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവന പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ്. എം എ ബേബി ചെയർമാനും പ്രൊഫ. പി കെ മൈക്കിൾ തരകൻ, എൻ ഇ സുധീർ എന്നിവർ അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് അവാർഡ് നിശ്ചയിച്ചത്. കേരള സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരവും വിതരണം ചെയ്യും. ജനുവരി 5ന് വൈകിട്ട് ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ വച്ചാണ് പുരസ്‌കാരം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. കഥ വിഭാഗത്തിൽ 'ഒറ്റമുളയേണി' എന്ന പുസ്‌തകം രചിച്ച സുരേഷ് പെരിശ്ശേരിയാണ് അവാർഡിന് അർഹനായത്. കവിത വിഭാഗത്തിൽ ശ്രീജിത്ത്‌ അരിയല്ലൂരിനും പ്രബന്ധ വിഭാഗത്തിൽ കെ രാജേന്ദ്രനുമാണ് പുരസ്‌കാരം. 40,001 രൂപയും ഫലകവും പ്രശംസ്‌തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് കേരള സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം. അടുത്ത വർഷം മാസികയുടെ 50-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുരസ്‌കാര വിതരണം.