കൊല്ലം : ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പം പാറ പോലെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്ന കെട്ടുറപ്പുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗെന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി (PK Kunhalikutty about league and UDF relationship). ഇനിയും ആ ബന്ധം അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞു. എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി നയിച്ച യുഡിഎഫ് ജനകീയ ജാഥയുടെ (UDF janakeeya rally by NK Premachandran) സമാപന സമ്മേളനം ചിന്നക്കടയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർലമെന്‍റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലത്ത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ സിപിഎമ്മിന് മഷിയിട്ടുനോക്കിയിട്ട് പോലും ആളെ കിട്ടാനില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പരിഹസിച്ചു. അതേസമയം എല്‍ഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നവകേരള സദസില്‍ ലീഗ് നേതാവും മുസ്‌ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗവുമായ എൻ എ അബൂബക്കര്‍ പങ്കെടുത്തത് വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടിട്ടുണ്ട്. കാസർകോട് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് കൂടിയായ അബൂബക്കര്‍ നവകേരള സദസിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന പ്രഭാതയോഗത്തിൽ ആണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടത്.