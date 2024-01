മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ വാണിയമ്പലത്ത് വഴി യാത്രക്കാരന് ട്രെയിൻ തട്ടി പരിക്കേറ്റു (Old man was hit by the train and injured in Malappuram Vaniyambalam). കാളികാവ് സ്വദേശി പി എം മാത്യുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇന്നലെ (ഡിസംബർ 31) വൈകുന്നേരം 3:25 ഓടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. റെയിൽവേ പാളത്തിന് അരികിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന യാത്രക്കാരനെ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മാത്യുവിനെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഗാന്ധി റോഡ് മേൽപ്പാലത്തിൽ വച്ച് വിദ്യാർഥിയെ ട്രെയിൻ ഇടിച്ചിരുന്നു. പുതുവത്സരാഘോഷം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ കോഴിക്കോട് ബാലുശ്ശേരി പനങ്ങാട് സ്വദേശി ആദിൽ ഫർഹാനാണ് (16) ട്രെയിൻ ഇടിച്ച് മരിച്ചത്. വെളുപ്പിന് ഒരു മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ഗാന്ധി റോഡ് മേൽപ്പാലത്തിന് താഴെയുള്ള ട്രാക്കിൽ വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ പുതുവത്സരം ആഘോഷിക്കാനായി എത്തിയതായിരുന്നു ആദിൽ. നാല് പേർ രണ്ട് സ്‌കൂട്ടറുകളിലായി ബീച്ചിൽ നിന്നും മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് മുറിച്ചുകടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം നടന്നത്.

Also read: കോഴിക്കോട് ട്രെയിൻ തട്ടി വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു ; അപകടം പുതുവത്സരാഘോഷം കഴിഞ്ഞ് ബൈക്കിൽ മടങ്ങവെ