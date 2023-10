Follow Us

തൃശൂർ: കുന്നംകുളം പന്തല്ലൂരിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കെ രണ്ട് നില വീട് തകർന്ന് വീണു (House Under Construction Collapsed In Kunnamkulam). വീട്ടുടമസ്ഥനും നിർമാണ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു (House collapsed, five injured). പന്തല്ലൂർ സ്വദേശി അഭിലാഷിന്‍റെ വീടാണ് തകർന്ന് വീണത്. മാസങ്ങൾക്കു മുൻപ് നിർമാണം ആരംഭിച്ച വീടിന്‍റെ രണ്ടാം നിലയിലെ കോൺക്രീറ്റിങ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് വീട് നിലം പതിച്ചത്. വീട് പൂർണമായും തകർന്നു. വീടിന്‍റെ നിർമാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികളും രണ്ടാം നിലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാം നിലയിൽ ആളുകൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. വീടിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തെ തറഭാഗം തകർന്നാണ് വീട് പൂർണമായും നിലം പതിച്ചത്. ആരുടെയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

