തൃശൂർ : പട്ടിക്കാട് (Pattikkad) കുരങ്ങൻ പാറയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിട്ട് ജനങ്ങൾ (Families Under Threat Of Eviction). സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടങ്ങുന്ന 12 കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി നേരിട്ടതോടെ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാതെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ മറ്റ് മാർഗങ്ങളില്ലെന്നാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്നത്. കുരങ്ങൻ പാറയിലെ കനാൽക്കരയിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്ന നിർധനരായ 12 കുടുംബങ്ങളാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണി (Threat Of Eviction) നേരിടുന്നത്. സമീപത്തെ വസ്‌തു ഉടമയായ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി. ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലനിൽക്കെ ഇവർക്ക് വേണ്ട പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാൻ അധികൃതർക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനിടെയാണ് ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 7) ഉച്ചയോടെ പൊലീസ് അകമ്പടിയിൽ ഇറിഗേഷൻ സംഘം എത്തിയത്. തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ മറ്റുനടപടികളിലേക്ക് കടക്കാതെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിൻവാങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എത്രയും വേഗം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത്. വിഷയത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പ് നൽകിയെങ്കിലും ആശങ്കയിലാണ് ജനങ്ങൾ.