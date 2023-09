Follow Us

കാമറെഡ്ഡി (തെലങ്കാന): നദി മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ 190 കന്നുകാലികൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു (190 cattle washed away in flood water). തെലങ്കാനയിലെ (Telangana) കാമറെഡ്ഡി (Kamareddy) ജില്ലയിലെ തദ്വായ് മണ്ഡലത്തിലാണ് (Tadwai) സംഭവം. തദ്വായിലെ സന്തൈപേട്ടിൽ (Santaipet in Tadwai) ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 28) രണ്ട് പേർ കന്നുകാലികളെ മേയ്‌ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടെ ഇവയെ തിരികെ എത്തിക്കാനായി ഭീമേശ്വര നദി (Bhimeswara River) മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിെടയാണ് കന്നുകാലികൾ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. ഈ പ്രദേശത്ത് മഴയായതിനാൽ നദിയിലെ കുത്തൊഴുക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. 190 കന്നുകാലികളും നദിയിലെ ശക്തമായ ഒഴുക്കിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിൽ 20 കന്നുകാലികൾ പരിക്കുകളോടെ സ്വയം നീന്തിക്കയറി. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ ഗ്രാമവാസികളുടെ തെരച്ചിലിൽ 80 കന്നുകാലികളെ കൂടി രക്ഷപ്പെടുത്തി. തദ്വായ് പൊലീസും കാമറെഡ്ഡി ഫയർഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള കന്നുകാലികൾക്കായി പൊലീസും ഫയർഫോഴ്‌സും ഗ്രാമവാസികളും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്.

