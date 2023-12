ബറേലി (ഉത്തർപ്രദേശ്): കാറും ട്രക്കും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം.ബറേലിയിൽ ഹൈവേയിൽ രാത്രിയായിരുന്നും അപകടമുണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ കാർ ട്രക്കുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയടക്കം എട്ട് പേർ വെന്തുമരിച്ചു(uthar pradesh, Eight people, including a small child, were burnt to death collided with a truck and caught fire).