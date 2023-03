നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ ഒരു അരിപ്പയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അവയവമാണ് വൃക്ക. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിഷലിപ്‌തമായ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ പുറംതള്ളുകയാണ് വൃക്കയുടെ ധര്‍മം. വൃക്കയ്‌ക്ക് തകരാറുകള്‍ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കില്‍ ഹാനികരമായ വസ്‌തുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ അടിഞ്ഞ് കൂടുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്‌ടിക്കപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ ശരീരത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നു. പല അവയവങ്ങളും തകരാറിലാകുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കുന്നു. എല്ലാ വര്‍ഷവും മാര്‍ച്ചിലെ രണ്ടാം വ്യാഴാഴ്‌ച ലോക വൃക്ക ദിനമായി (World Kidney Day) ആചരിക്കുന്നു. വൃക്കകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള്‍, അവയുടെ കാരണങ്ങള്‍, അവ എങ്ങനെ തടയണം, വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളില്‍ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്.

'എല്ലാവര്‍ക്കും വൃക്ക ആരോഗ്യം- അപ്രതീക്ഷിതമായതിനായി തയ്യാറെടുക്കുക, വൃക്ക രോഗ ഭീഷണി കൂടുതലായി ഉള്ളവരെ സഹായിക്കുക' ('Kidney Health for All - Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable!') എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാര്‍ച്ച് 9ന് 2023ലെ വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള അവബോധ പരിപാടികള്‍ ലോക വൃക്ക ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി എല്ലാ വര്‍ഷവും സംഘടിക്കപ്പെടുന്നു.

വൃക്കയുടെ ആരോഗ്യം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പൊതു ജനങ്ങളില്‍ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പൊതു സ്‌ക്രീനിങ്ങുകള്‍, സെമിനാറുകള്‍, മാരത്തോണുകള്‍ തുടങ്ങിയവ ഇവയില്‍പ്പെടുന്നു. എങ്ങനെ രോഗമുക്തമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാം എന്നത് സംബന്ധിച്ച അറിവ് ആളുകളില്‍ പകരുക എന്നതും ഈ അവബോധ പരിപാടികളുടെ ലക്ഷ്യമാണ്.

ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് 2006 മുതലാണ്. ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സൊസേറ്റി ഓഫ് നെഫ്രോളജിയും ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഫെഡറേഷന്‍ ഓഫ് കിഡ്‌നി ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായിട്ടാണ് ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. 2006ല്‍ 66 രാജ്യങ്ങള്‍ ലോക വൃക്ക ദിനം ഒരുമിച്ച് ആചരിച്ചു. എന്നാല്‍ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 88 രാജ്യങ്ങള്‍ ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. നിലവില്‍ ലോകത്തിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ലോക വൃക്ക ദിനം ആചരിക്കുന്നു.

വൃക്കയുടെ പ്രാധാന്യം: നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് വൃക്കകള്‍. ശരീരത്തിലെ വിഷലിപ്‌തമായ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ പുറംതള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വൃക്ക രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം സാധരണയായി നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും ആസിഡ് നില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. വൃക്കയുടെ സാധരണ നിലയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിലക്കുകയാണെങ്കില്‍ സംഭവിക്കുക അവയ്‌ക്ക് രക്തത്തിലെ വിഷലിപ്‌തമായവ അരിച്ച് മാറ്റാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല എന്നതാണ്. ഇതുകാരണം വിഷലിപ്‌തമായ വസ്‌തുക്കള്‍ ശരീരത്തില്‍ അടിഞ്ഞ്കൂടുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവതാളത്തിലാക്കുന്നു.

വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നു: വൃക്കകള്‍ തകരാറിലാകുന്നത് കാരണം ലോകത്തില്‍ ഒരുപാട് ആളുകള്‍ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്നു. പലര്‍ക്കും ശരിയായ ചികിത്സ ശരിയായ സമയത്ത് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷങ്ങളില്‍ വൃക്ക രോഗങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കയിലെ കല്ലുകള്‍( Kidney stones) വൃക്ക തകരാറിലാകല്‍(kidney failure) എന്നിവ വര്‍ധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിദഗ്‌ധര്‍ പറയുന്നു.

വൃക്കരോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍: മൂത്രത്തിലെ അണുബാധ, ശരീരത്തില്‍ യൂറിക് ആസിഡിന്‍റെ അളവില്‍ വര്‍ധനവ്, തുടര്‍ച്ചയായി മൂത്ര മൊഴിക്കണമെന്ന തോന്നലുകള്‍ ഉണ്ടാകുക, മൂത്രം നുരയായി പോകുക, മൂത്രത്തില്‍ ചോര, കാല്‍ മുട്ട്, കാല്‍ പാദം, വിരലുകള്‍, കണ്ണ് എന്നിവയ്‌ക്ക് ചുറ്റും വീക്കം, വിശപ്പില്ലായ്‌മ, മസിലുകളില്‍ വേദന എന്നിവയാണ് വൃക്ക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍.

പാരമ്പര്യമായ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വൃക്ക രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാം. കൂടാതെ പ്രമേഹം, ഉയര്‍ന്ന രക്ത സമ്മര്‍ദ്ദം, വേദന സംഹാരികളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം എന്നിവ വൃക്ക രോഗ ഭീഷണി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. വൃക്ക രോഗത്തിന്‍റെ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടമാകില്ല എന്നത് രോഗം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ പലപ്പോഴും കാലതാമസം വരാന്‍ കാരണമാകുന്നു.