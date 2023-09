അൽഷിമേഴ്‌സ് രോഗത്തിന്‍റെ കാരണങ്ങൾ, രോഗനിർണയം, പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ലോക അൽഷിമേഴ്‌സ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ, സെപ്‌റ്റംബർ മാസം അൽഷിമേഴ്‌സ് മാസമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. 'Never too early never too late' എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം. അതായത് അല്‍ഷിമേഴ്‌സ് രോഗം വരാന്‍ പ്രേരകമാകുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ട ചികിത്സ ഒട്ടും വൈകാതെ തുടങ്ങുക എന്നിവയാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ തീം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.