എച്ച്ഐവി: ഹ്യൂമന്‍ ഇമ്യൂണോ ഡിഫിഷ്യന്‍സി വൈറസ് അഥവ എച്ച്ഐവി എന്നത് ശരീരത്തിലെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ്. ഇത് ക്രമേണ നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുകയും രോഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എച്ച്ഐവി ബാധിതരുമായുള്ള സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്‍ജക്ഷനിലൂടെയോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ലൈംഗികബന്ധത്തിലൂടെയോ ആണ് പലപ്പോഴും വൈറസ് ഒരാളില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്നത്. Deficiency Syndrome (AIDS) caused by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and support those living