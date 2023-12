ഹൈദരാബാദ്: തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തില്‍ നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കാനാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം സമയമാണ്. ജോലിസമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണിന്‍റെ അമിത ഉപയോഗവും പങ്കാളികളുമായി മതിയായ ആശയവിനിമയം ഇല്ലാത്തതും എല്ലാം കുടുംബങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു.(Building strong parent-child bonds) നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസിലാക്കാനും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാര്‍ഗം അവരുമായി ആരോഗ്യപരമായുള്ള തുറന്ന ആശയ വിനിമയമാണ്. (Questions to ask from your children)