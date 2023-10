സ്റ്റോക്ക്‌ഹോം: 2023ലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ പുരസ്‌കാരം (Nobel Prize in Medicine) കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഗവേഷണത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക്. കാറ്റലിൻ കാരികോ (ഹംഗറി), ഡ്രൂ വെ‌യ്‌സ്‌മാൻ (യുഎസ്) എന്നിവരാണ് ഈ വര്‍ഷത്തെ പുരസ്‌കാരം പങ്കിട്ടത് (Nobel For Covid Vaccine Research- Katalin Karik And Drew Weissman Shared The Award). വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ എംആർഎൻഎയുമായി (mRNA) ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ് ഇവരെ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹരാക്കിയത്. വൈദ്യശാസ്ത്ര നൊബേൽ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ വനിതയാണ് കാറ്റലിൻ കാരികോ.