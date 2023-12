മത്സ്യങ്ങളിലെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഹൃദ്രോഗം തടയാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ. കരോലിൻസ്‌ക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (Karolinska Institute) നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് കണ്ടെത്തൽ. (Eating more fish is good for the heart, study). സാൽമൺ, അയല, മത്തി തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളിൽ ഇപിഎ, ഡിഎച്ച്എ-ടൈപ്പ് ഒമേഗ-3 ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.