വയനാട് : പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ വാകേരിയിൽ പ്രജീഷ് എന്ന യുവാവിന്‍റെ ജീവനെടുത്ത കടുവ കൂട്ടിലായി (Wayanad tiger caught in the cage by forest department). കൂടല്ലൂർ കോളനി കവലയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥാപിച്ച കൂട്ടിലാണ് കടുവ കുടുങ്ങിയത് (Wayanad Tiger trapped in the cage). ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യ കൂടാണിത്.