കീഴടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടും തയ്യാറാകാതെ വന്നതോടെ പെട്ടെന്നാണ് വെടിവപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മാവോവാദികളും പൊലീസിന് നേരേ നിറയൊഴിച്ചു. (gunfight between police and maoist) മിനിറ്റുകള്‍ നീണ്ട വെടിവെപ്പിന് ശേഷം പൊലീസ് വീടിനകത്തേക്ക് ഇരച്ചുകയറി. പൊലീസ് സംഘത്തിന് ആദ്യം വീട്ടുകാരെയും മാവോവാദികളെയും തിരിച്ചറിയാനായില്ല. (Thunderbolt and special operation group)

ഇതിനിടെ വീടിനു പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ആള്‍ അടക്കം മാവോവാദി സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. (Three members of the Maoist group were escaped). ശേഷം പൊലീസിന്‍റെ വൻ സന്നാഹം കോളനി സുരക്ഷിത വലയത്തിലാക്കി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അടക്കം പുറത്തു നിന്ന് ആർക്കും പ്രവേശവനമില്ല. വെടിവപ്പില്‍ വീടിന്‍റെ വാതിലുകളിലും ചുമരിലും ബുള്ളറ്റുകള്‍ തുളഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെ രക്ഷപെട്ടവരെ തേടി പൊലീസ് സംഘം തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പൊലീസ് സംഘം കോളനിയിലും പരിസരത്തുമുണ്ട്.