വയനാട് : വാകേരിയിലെ നരഭോജി കടുവയ്ക്കായി വ്യാപക തെരച്ചില്‍. മാരമല, ഒമ്പതേക്കര്‍, ഗാന്ധിനഗര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് തെരച്ചില്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയത് (Wayanad man eating tiger located). വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആര്‍ആര്‍ടി സംഘവുമാണ് തെരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത് (searching for the tiger in Wayanad). പ്രദേശവാസികളോട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കി.