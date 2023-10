വയനാട് : തലപ്പുഴ കമ്പമലയിൽ വീണ്ടും മാവോയിസ്‌റ്റ് (Maoist In Kambamala) സംഘമെത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പമല കെഎഫ്‌ഡിസി ഓഫീസ് തകർത്ത മാവോവാദി മൊയ്‌ദീനടക്കമുള്ള അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് എത്തിയതെന്നാണ് സൂചന. കമ്പമല എസ്‌റ്റേറ്റ് തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന എസ്‌റ്റേറ്റ് പാടിക്ക് സമീപമാണ് അൽപം മുമ്പ് ഇവർ വന്നതെന്നും സമീപത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ അടിച്ചുതകർത്തുവെന്നുമാണ് പ്രാഥമിക വിവരം (Demonstration Of Maoist Group In Wayanad).