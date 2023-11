വയനാട്: പേരിയ ചപ്പാരത്ത് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്‌ച രാത്രി ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ പിടിയിലായ മാവോവാദികളായ ചന്ദ്രു, ഉണ്ണിമായ എന്നിവരെ പൊലീസ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി (Maoists Chandru and Unnimaya were produced in court by the police). കനത്ത പൊലീസ് സുരക്ഷയിൽ വയനാട് കൽപ്പറ്റ കോടതിയിലാണ് ഇരുവരെയും ഹാജരാക്കിയത്. ബുധനാഴ്‌ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ചന്ദ്രുവിനെയും, ഉണ്ണിമായയെയും അഞ്ചു ദിവസത്തേക്കാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വീണ്ടും 9 ദിവസത്തേക്ക് (നവംബർ 22 വരെ) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു.