തൃശൂർ: കൈപ്പറമ്പ്-തലക്കോട്ടുകര റോഡിൽ കുറുമാൽ പള്ളിക്ക് സമീപം നാടോടി സ്‌ത്രീകളുടെ മോഷണ ശ്രമം. പ്രദേശത്തെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിന്ന് പാത്രങ്ങളും ഇരുമ്പ് പൈപ്പുകളും മറ്റു വീട്ടുപകരണങ്ങളും ചാക്കിലാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങിയ അഞ്ച് നാടോടി സ്ത്രീകളിൽ മൂന്നു പേരെ നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു (Robbery By Nomadic Women In Thrissur). ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എരുമപ്പെട്ടി പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി മൂന്ന് സ്‌ത്രീകളെ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയും പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്‌തു.

തമിഴ്‌നാട്ടുകാരായ ഒരു സംഘം മോഷ്‌ടാക്കൾ പിടിയിൽ: കോഴിക്കോട് നിന്നും മാല മോഷണ കേസില്‍ പിടിയിലായ നാടോടി സ്‌ത്രീകളിലൂടെ തമിഴ്‌നാട്ടുകാരായ ഒരു സംഘം മോഷ്‌ടാക്കൾ അറസ്‌റ്റിൽ. മാർച്ച് ഒന്നിന്‌ രാവിലെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്‌റ്റാന്‍ഡില്‍ നിന്ന് സുധയെന്ന വീട്ടമ്മയുടെ മാല തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിനി കവരുകയായിരുന്നു (Group Of Thieves Have Been Arrested In Kozhikode).