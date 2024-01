തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ സമ്മേളനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കേരളത്തിലെ അമ്മമാരേ സഹോദരിമാരേ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത്‌ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയ മോദി കോൺഗ്രസിനെയും ഇടതുപക്ഷത്തെയും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. സ്വർണക്കടത്തും ശബരിമലയയും അടക്കം എടുത്തുപറഞ്ഞാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇടതുപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചത്. (PM Modi Atacked Opositions and INDIA Bloc In Speech at Thrissur)