തിരുവനന്തപുരം : വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്ത് എത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ചരക്ക് കപ്പലായ 'ഷെൻഹുവ 29' (Zhenhua 29) ൽ നിന്ന് തുറമുഖത്തേക്കുള്ള ക്രെയിൻ ഇന്ന് ഇറക്കിയേക്കും (Second ship in Vizhinjam international seaport). മൂന്ന് വലിയ ക്രെയിനുകളും 6 ചെറിയ ക്രെയിനുകളും ആണ് രണ്ടാം കപ്പലിൽ എത്തിയത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ 'ഷിപ് ടു ഷോർ' ക്രെയിനാണ് (Ship to shore crane) തുറമുഖത്തേക്ക് ഇറക്കുക.