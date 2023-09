തിരുവനന്തപുരം : പേട്ടയിൽ യുവാവിന് വെട്ടേറ്റു (Youth Stabbed In Thiruvananthapuram). പേട്ട കല്ലുമൂട് ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബര്‍ 23) വൈകിട്ട് 6 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. രണ്ട് യുവാക്കൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയും ഒരാൾക്ക് വെട്ടേല്‍ക്കുകയും ആയിരുന്നു (Argument Between Youngsters One Injured). പേട്ട പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. സംഭവത്തെ കുറിച്ച്‌ പൊലീസ്‌ കുടുതൽ അന്വേഷണത്തിലാണ്‌. സംഭവത്തെ കുറിച്ച്‌ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.