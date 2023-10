വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം : കേരളത്തിൻ്റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക നാമവും ലോഗോയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രകാശനം ചെയ്‌തിരുന്നു (Vizhinjam international sea port released the official name and logo). വിഴിഞ്ഞം ഇന്‍റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് എന്നാണ് തുറമുഖത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പേര്. നീല നിറത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരം വി എന്നതിൽ കടൽ തിരയും കപ്പലിന്‍റെ മാതൃകയും ചേർന്നതാണ് ലോഗോ.