തിരുവനന്തപുരം: 1971ലെ യുദ്ധത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ രാജ്യം നേടിയ വിജയത്തിൻ്റെ സൂചകമായി ഇന്ന് (ഡിസംബർ 16) പാങ്ങോട് സൈനിക കേന്ദ്രത്തിൽ വിജയ് ദിവസ് ആചരിച്ചു. പാങ്ങോട് മിലിട്ടറി സ്‌റ്റേഷനിലെ സ്‌റ്റേഷൻ കമാൻഡർ ബ്രിഗേഡിയർ സലിൽ എംപി യുദ്ധ സ്‌മാരകത്തില്‍ പുഷ്‌പച്ക്രം സമർപ്പിക്കുകയും ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു(The Celebration Of Indian Victory In 1971 War At Pangode Military Camp Tvpm Vijay Diwas 2023).