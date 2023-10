തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില്‍ 11 ഇടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് (Vigilance Bevco Raid in Thiruvananthapuram). സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെയും വിവിധ ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളില്‍ വിജിലന്‍സ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. എറണാകുളം (Ernakulam) 10, കോഴിക്കോട് (Kozhikode) ആറ്, കൊല്ലം (Kollam), പത്തനംതിട്ട (Pathanamthitta), ആലപ്പുഴ (Alappuzha), കോട്ടയം (Kottaym), ഇടുക്കി (Idukki), മലപ്പുറം (Malappuram), കണ്ണൂർ (Kannur) ജില്ലകളിലെ അഞ്ച് വീതം ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലാണ് പരിശോധന നടന്നത്. തൃശൂര്‍ (Thrissur), പാലക്കാട് (Palakkad), വയനാട് (Wayanad), കാസര്‍കോട് (Kasargod) ജില്ലകളിലെ നാല് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലായിരുന്നു പരിശോധന (Vigilance Raid in Bevco outlets at Various districts).