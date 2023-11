തിരുവനന്തപുരം : പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് അലസി പിരിഞ്ഞു (The Thiruvananthapuram Municipal Council meeting ended after an hour). ഡെപ്യൂട്ടി സ്‌പീക്കര്‍ പി കെ രാജു അധ്യക്ഷനായ കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ 300 ലധികം അജണ്ടകൾ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതെ പാസാക്കി. യോഗം ആരംഭിച്ചതോടെ തലസ്ഥാനത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാന്‍ അടിയന്തര കൗണ്‍സില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്നില്ലെന്ന പരാതി ബിജെപി ഉന്നയിച്ചു.