സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കരുത്. താമസസ്ഥലത്ത് എത്തി വനിത പൊലീസിന്‍റെയോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിവരങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാവൂ. കൂടാതെ 65 വയസിനു മുകളിലുള്ളവരെയും 15 വയസിന് താഴെ പ്രായമുള്ളവരെയും ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവരെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തരുതെന്നും സർക്കുലറിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നു (New circular for the police force from State police chief).