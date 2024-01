തിരുവനന്തപുരം: വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്‌സു കൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയുടെ ആറ് പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്ക് കൂടി യു.ജി.സി അംഗീകാരം(Sree Narayana Open University Has Got UGC Recognition For Its Six Programmes). ബി.സി.എ., ബി.എ. പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്, ബി.എ. സൈക്കോളജി, ബി.എ. നാനോ എന്‍റര്‍പ്രണര്‍ഷിപ്പ് , എം.എ. പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍, എം.എ. പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ് എന്നീ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ക്കാണ് പുതുതായി യു.ജി.സിയുടെ അംഗീകാരം.