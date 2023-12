തിരുവനന്തപുരം: ഭൂമിയിലെ താപനില വർധിച്ചാൽ 2050ൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം, നഗരവത്കരണത്തിന്‍റെ പരിണാമം, അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം, വനശോഷണം ഇങ്ങനെ ദേശീയ- അന്തർദേശീയ തലത്തില്‍ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ. പലതും കേട്ടാല്‍ മനസിലാകാത്തവ(Science on Sphere in Biodiversity Museum Thiruvananthapuram Presenting the viewers with interesting views) .