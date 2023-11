കാസർകോട് ജില്ലയിലെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ പൈവളിഗെയില്‍ (Kasaragod Manjeswaram Paivaligai) ഇന്ന് (നവംബർ 18 ശനി) വൈകിട്ട് 3.30ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നവകേരള സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മുഖ്യമന്ത്രിയും മുഴുവൻ മന്ത്രിമാരും കേരളത്തിലെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും നവകേരള സദസിന്‍റെ ഭാഗമായി പര്യടനം നടത്തും. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള്‍ (Freedom fighters), മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍, വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖര്‍, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മഹിള ഭാരവാഹികള്‍ (Women Officers), യുവജന ഭാരവാഹികള്‍, കോളജ് യൂണിയന്‍ ഭാരവാഹികള്‍, പട്ടികജാതി പട്ടികവര്‍ഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രതിഭകള്‍ (Talents from Scheduled Castes and Scheduled Tribes), കലാകാരന്‍മാര്‍, സെലിബ്രിറ്റികള്‍, അവാര്‍ഡ് ജേതാക്കള്‍, തെയ്യം കലാകാരന്‍മാര്‍, സാമുദായിക സംഘടന നേതാക്കള്‍ (Community organization leaders), മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാരുടെ പ്രതിനിധികള്‍ (Representatives of senior citizens), വിവിധ സംഘടന പ്രതിനിധികള്‍, ആരാധനാലയങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള്‍ (Representatives from house of worship) തുടങ്ങിയവര്‍ ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സദസിലെ പ്രത്യേക ക്ഷണിതാക്കളാകും.