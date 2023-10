തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവതീ യുവാക്കളുടെ തൊഴില്‍ പ്രതീക്ഷയായ പിഎസ്‌സിയില്‍ ചെയര്‍മാനും അംഗങ്ങള്‍ക്കും വന്‍ ശമ്പള വര്‍ധനയ്‌ക്ക് സാഹചര്യമൊരുങ്ങി (Salary Hike of PSC Chairman and Members Soon). ശമ്പള വര്‍ധന ആവശ്യപ്പെട്ട് പിഎസ്‌സി ചെയര്‍മാന്‍ ഡോ. എം ആര്‍ ബൈജു നല്‍കിയ കത്ത് പരിഗണിച്ച് ശമ്പള വര്‍ധനയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ തത്വത്തില്‍ തീരുമാനിച്ചു. വര്‍ധന സംബന്ധിച്ച് ധനവകുപ്പ് സമ്മതമറിയിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വൈകാതെ ഉത്തരവിറങ്ങും (Govt to give huge salary hike to chairman and members in PSC).