തിരുവനന്തപുരം : സ്വകാര്യ മേഖല കടന്നുവരുന്നതുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ-നിര്‍മ്മാണ മേഖലയില്‍ നിന്നും ഐഎസ്ആര്‍ഒ (ISRO) പിന്മാറില്ലെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ എസ്‌ സോമനാഥ് (S Somanath About Private Sectors Entry To The Space Research and Development). ഇന്ത്യയില്‍ 130 ബഹിരാകാശ സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് കമ്പനികള്‍ വന്നുകഴിഞ്ഞു. ഇതിലൂടെ യുവാക്കളുടെ തൊഴില്‍ സാധ്യത ഗണ്യമായി വര്‍ധിച്ചു.