തിരുവനന്തപുരം : റോബിൻ ബസിന്‍റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (Robin bus permit cancelled by Department of Motor Vehicles). തുടർച്ചയായ നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ജോയിന്‍റ് ട്രാൻസ്‌പോർട് കമ്മിഷണർ കെ മനോജ്‌ കുമാർ ആണ് റോബിൻ ബസിന്‍റെ പെർമിറ്റ് റദ്ദാക്കിയത്. 2023ലെ ആൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് റൂൾസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി (Robin bus All India Tourist Vehicles Permit issue).