തിരുവനന്തപുരം: സൂപ്പർ സ്റ്റാർ രജനികാന്ത് (Rajinikanth) തലസ്ഥാന നഗരിയില്‍ എത്തുന്നു. രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി ടിജെ ജ്ഞാനവേൽ (TJ Gnanavel) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് രജനികാന്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുക (TJ Gnanavel next movie with Rajinikanth). ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 ദിവസത്തേക്കാണ് രജനികാന്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകുക (Rajinikanth to arrive Thiruvananthapuram).