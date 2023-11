തിരുവനന്തപുരം: വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ വാക്കിലൊതുങ്ങിയ കഥകൾ പലതരമുണ്ട്. ആ പട്ടികയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പൊതു ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങളുടെ കാര്യവും. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പൊതു ശുചിമുറി സമുച്ചയങ്ങളായിരുന്നു തദ്ദേശ വകുപ്പിന്‍റെ 'ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്‌ പദ്ധതി'യുടെ ലക്ഷ്യം (Public washroom with modern facilities of take a break project in thiruvananthapuram).