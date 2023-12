കുട്ടിക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജനിച്ചപ്പോൾ മുതല്‍ ഭാരക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗ ബാധിതയായ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് സുരിത കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയത്. തുടർന്നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ആറ്റിങ്ങൽ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി 2ല്‍ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്‌ത് (Pothencode new born baby murder mother remanded ).

പോത്തൻകോട് മഞ്ഞമല കുറവൻ വിളാകത്ത് വീട്ടിൽ സജി-സുരിത ദമ്പതികളുടെ 36 ദിവസം പ്രായമായ ആൺ കുഞ്ഞിനെയാണ് കിണറ്റില്‍ മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സുരിത പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. കുട്ടിക്ക് വൃക്ക സംബന്ധമായ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ജനിച്ചപ്പോൾ മുതല്‍ ഭാരക്കുറവും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗ ബാധിതയായ കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് സുരിത പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത് (new born baby killed by mother in Pothencode)