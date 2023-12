തിരുവനന്തപുരം: വിവാദ മുക്തമായിരുന്നില്ല പടിയിറങ്ങുന്ന 2023ഉം. സര്‍ക്കാരും ഭരണത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന സിപിഎമ്മും കോണ്‍ഗ്രസും ഉള്‍പ്പെട്ട നിരവധി വിവാദങ്ങളാല്‍ 2023 സമ്പന്നമായിരുന്നു(Political Controversies Of Kerala In The Year 2023 Part 1). 2023ല്‍ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട പല വിവാദങ്ങളും അതി വേഗം കെട്ടടങ്ങുകയും ചെയ്‌തു. 2023ല്‍ കേരളത്തെ പിടിച്ചുലച്ച സുപ്രധാന വിവാദങ്ങളിലൂടെ ..

ജനുവരി 4 # സജി ചെറിയാന്‍ പിണറായി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു: 2022 ജൂലൈ മൂന്നിന് പത്തനതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി സിപിഎം ഏരിയാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പൊതു യോഗത്തില്‍ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നതിന്‍റെ പേരില്‍ തിരുവല്ല കോടതി നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം ജൂലൈ 6ന് രാജിവച്ച സജി ചെറിയാന്‍ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്കു തിരിച്ചെത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പേരിലുള്ള കേസ് തിരുവല്ല കോടതി 6 മാസമായിട്ടും തീര്‍പ്പാക്കാത്തിനാല്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തീരുമാനിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സജി ചെറിയാന്‍റെ മന്ത്രി സഭാ പുന:പ്രവേശം. ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ആദ്യം എതിര്‍പ്പുയര്‍ത്തിയെങ്കിലും പതിവു പോലെ അവസാനം അദ്ദേഹം സര്‍ക്കാരിനു വഴങ്ങുകയായിരുന്നു. നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം സത്യ പ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങു ബഹിഷ്‌കരിച്ചു.



ജനുവരി 13 # വെള്ളക്കരം കൂട്ടാന്‍ ഇടതു മുന്നണി അനുമതി നല്‍കി: സാധാരണ കുടുംബങ്ങളുടെ ജീവിതഭാരം വര്‍ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പ്രതിമാസം 200 രൂപ വരെ ബില്‍ നിരക്ക് ഉയരുന്ന തരത്തില്‍ വെള്ളക്കരം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ഇടതുമുന്നണി യോഗം അംഗീകാരം നല്‍കി. നിലവില്‍ 88 രൂപമുതല്‍ 166 രൂപവരെ ബില്ല് അടച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവര്‍ ഇനി മുതല്‍ 280 മുതല്‍ 560 രൂപ വരെ നല്‍കേണ്ടി വരുന്ന വന്‍ വര്‍ധനയ്ക്കാണ് കേരള ഭരണത്തിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്ന ഇടതു മുന്നണി യോഗം അംഗീകാരം നല്‍കിയത്. ജന ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന തീരുമാനമായിട്ടും ജല അതോറിട്ടിക്ക് ശമ്പളവും പെന്‍ഷനും നല്‍കാനാകാത്ത സ്ഥിതിയിലായതു കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്നായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് കണ്‍വീനര്‍ ഇപി ജയരാജന്‍റെ വിശദീകരണം. നിലവില്‍ 2391.89 കോടി രൂപയാണ് ജല അതോറിട്ടിക്കു ലഭിക്കാനുള്ള കുടിശികയെന്ന് ഇക്കാര്യം ഇടതു മുന്നണി യോഗത്തില്‍ അവതരിപ്പിച്ച ജലവിഭവ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഇതു പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനു പകരം ഭാരം ചാര്‍ജു വര്‍ധനയായി ജനങ്ങളുടെ ചുമലില്‍ വച്ച എല്‍ഡിഎഫ് നടപടിയില്‍ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി.