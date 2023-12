തിരുവനന്തപുരം : സ്വകാര്യ പെട്രോൾ പമ്പുകൾ സൂചന സമരം (Private Fuel Pumps In Kerala Strike) പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ യാത്ര ഫ്യൂവല്‍സ് 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു (KSRTC Yatra Fuels Outlets to remain Open On New Year Eve). കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 14 യാത്ര ഫ്യുവല്‍സ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും (ഈസ്റ്റ് ഫോര്‍ട്ട്‌, വികാസ്ഭവന്‍, കിളിമാനൂര്‍, ചടയമംഗലം, പൊന്‍കുന്നം, ചേര്‍ത്തല, മാവേലിക്കര, മൂന്നാര്‍, മൂവാറ്റുപുഴ, പറവൂര്‍, ചാലക്കുടി, തൃശൂര്‍, ഗുരുവായൂര്‍, കോഴിക്കോട്) എന്നത്തേയും പോലെ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.