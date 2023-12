തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നാല് കരാറുകൾ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ റദ്ദാക്കിയത് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു (KSEB's Power purchase Deals: Regulatory body restore long term contracts). കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസമാണ് യൂണിറ്റിന് 4.29 രൂപയ്ക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്ന കരാറുകൾ നടപടികളിലെ വീഴ്‌ചയുടെ പേരിൽ വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ (Regulatory Commission) റദ്ദാക്കിയത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കരാറുകൾ പൊതുതാത്പര്യാർഥം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന സർക്കാരിന്‍റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി (Order to restore long term power contracts canceled by the electricity regulatory commission).