തിരുവനന്തപുരം : കരിങ്കൊടി കാണിക്കുന്ന യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ തെരുവിൽ മര്‍ദിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളില്‍ പൊലീസ് കൃത്യമായി കേസെടുത്താൽ അടങ്ങിയിരിക്കാമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശന്‍. ഈ വിഷയം തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചിഴയ്‌ക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പൊലീസ് കൃത്യമായ നടപടികളെടുക്കുന്നില്ല. (VD Satheesan demands police case). അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ഞങ്ങളും തിരിച്ചടിക്കും. തിരിച്ചടിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് കോണ്‍ഗ്രസുകാരെന്നും വി ഡി സതീശന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി (VD Satheesan on the protest by congress workers).