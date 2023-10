വായ്‌പ തിരിച്ചടച്ചവരുടെ ആധാരം തിരികെ നൽകണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി: അടുത്തിടെയാണ് കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്ന് (Karuvannur Service Co-Op Bank) ഇഡി പിടിച്ചെടുത്ത ആധാരങ്ങളിൽ വായ്‌പ തിരിച്ചടവ് പൂർത്തിയായവ തിരികെ വാങ്ങാൻ ബാങ്കിന് ഹൈക്കോടതി (Kerala High Court) നിർദേശം നൽകിയത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആധാരം തിരികെ ലഭിക്കാൻ ഇഡിക്ക് അപേക്ഷ നൽകാൻ കോടതി കരുവന്നൂർ ബാങ്കിനോട് നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു (HC to Karuvannur Bank- Apply to ED to Get Back Deeds).