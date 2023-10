തിരുവനന്തപുരം: എൻസിഇആർടി സ്‌കൂൾ പാഠപുസ്‌തകങ്ങളില്‍ 'ഇന്ത്യ' എന്നതിന് പകരം 'ഭാരത്' എന്നാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ കേരളം. ഇന്ത്യ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പകരം എല്ലായിടത്തും ഭാരത് എന്നാക്കാൻ ചരിത്രകാരൻ സിഐ ഐസക് അധ്യക്ഷനായ എൻസിഇആർടി സമിതിയാണ് ശുപാർശ നൽകിയത് (NCERT To replace 'India' with 'Bharat', Kerala opposes). എന്നാൽ ഇന്ത്യയെന്ന പേര് നിലനിർത്തികൊണ്ട് തന്നെ എൻസിഇആർടിയുടെ പാഠപുസ്‌തകങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്‌ക്ക് ഇറക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇതിനായുള്ള സാധ്യതകൾ തേടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് അധികൃതർ (Kerala's stance on replacing 'India' with 'Bharat' in NCERT school textbooks).