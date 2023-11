തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാനത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് (AITP) നിയമം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് സ്റ്റേജ് കാരേജ് സർവീസ് നടത്തുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺട്രാക്‌ട് കാരേജ് വാഹനങ്ങളെ പൂട്ടാൻ കർശന നടപടിയുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് (state Motor Vehicle Department has taken strict action to lock contract carriage vehicles Kerala) ഇത്തരത്തിൽ നിയമ ലംഘനം നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ പിടികൂടാൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്പെഷ്യൽ ചെക്കിങ് സ്ക്വാഡുകളെ നിയോഗിച്ചു. നവംബർ 16ന് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങിലെ നിർദേശ പ്രകാരം റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫിസർ, എൻഫോഴ്സ്മെന്‍റ് അജിത് കുമാർ കെ ആണ് ഇതിന്‍റെ ഉത്തരവിറക്കിയത്.