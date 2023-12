തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട്‌ തേടിയ ഗവർണറുടെ നടപടിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ (MV Govindan against Governor for seeking explanation in financial emergency). ഗവർണറുടെ നടപടി തീക്കളിയാണെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട്‌ നൽകുന്നത് ഭരണപരമായ തീരുമാനമെന്നും സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ചെറുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു (MV Govindan against Governor Arif Mohammad Khan).