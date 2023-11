തിരുവനന്തപുരം : ഈ മാസം 11ന് സി പി എം കോഴിക്കോട് നടത്തുന്ന പലസ്‌തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ മുസ്‌ലിം ലീഗ് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് എം കെ മുനീർ എം എൽ എ (MK Muneer on ET Mohammed Basheer's statement). പാർട്ടി ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. ആലോചനകൾക്ക് ശേഷം പാർട്ടി നേതൃത്വം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമെന്നും എം കെ മുനീർ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് പാർട്ടി ഇതുവരെ ആലോചന നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു (Muslim League participation in CPM Palestine solidarity rally).